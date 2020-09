Essen: Wachsamer Anwohner hat den richtigen Riecher - Einbrecher festgenommen

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Ein wachsamer Anwohner hatte Sonntagmorgen (20. September), in der Innenstadt, den richtigen Riecher. Dank ihm nahm die Polizei zwei Einbrecher fest. Gegen 6 Uhr fielen dem Essener in der City zwei Männer auf. Die Männer schienen ziellos herumzulaufen und schauten sich auffällig in der Gegend um. Der Zeuge blieb verdeckt an dem Duo dran und hielt es im Auge. Auf der Ribbeckstraße bekam der 49-Jährige schließlich Gewissheit. Einer der Unbekannten stand vor einem Mehrfamilienhaus offenbar "Schmiere". Sein Komplize schob die Rollladen einer Erdgeschoßwohnung hoch und stieg ein. Der verfolgende Mann verständigte über Notruf sofort die Polizei. Mit mehreren Streifenwagen machten sich Polizist*innen auf den Weg zum Tatort. Noch vor Ort konnten die Beamt*innen die mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen. Vermutlich hatten es der 15- und 18-Jährige auf Sachen abgesehen, die man zu Geld machen kann. Bei diesem Einbruch wollten sie sich unter anderem mit Mützen und einer Trompete aus dem Staub machen. Der Jüngere war nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freiem Fuß. Es wird zurzeit geprüft, in wie fern der ältere Mittäter dem Haftrichter vorgeführt wird. Letztlich haben sich beide in einem Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchs zu verantworten. / MUe.