Essen: VW Golf flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt - Vorläufige Festnahme des jungen Fahrers

Kurz vor Mitternacht wollte eine Streifenwagenbesatzung den 26-Jährigen, der mit seinem Golf von der Haus-Berge-Straße in die Germaniastraße fuhr, kontrollieren. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, woraufhin dieser kurz am Fahrbahnrand anhielt und dann aber langsam weiterfuhr. Bei einer Abfrage stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen des Golfs zu einem anderen Fahrzeug gehören. Als der Golf erneut anhielt, wiesen die Polizisten den Fahrer über die Außenlautsprecher an, den Motor abzustellen. Unvermittelt wendete der Golf und fuhr die Germaniastraße zurück in Richtung Haus-Berge-Straße. Dabei beschleunigte der 26-Jährige den Wagen stark. Von der Haus-Berge-Straße flüchtete der Golf-Fahrer weiter, unter anderem über die Bocholder Straße, Schlossstraße, Rabenhorst, Bergheimer Straße und Frintroper Straße in die Schönebecker Straße. Dabei überholte der 26-Jährige andere Verkehrsteilnehmer, überfuhr mehrere rote Ampeln und nutzte auch einen Fußweg.