Essen: Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Außenlager eines Supermarktes

45307 E.-Kray: In der Nacht zum Freitag (29. Mai, gegen 2 Uhr) wurde ein 22-jähriger Essener (deutsch) vorläufig festgenommen - er hatte zuvor versucht, in das Außenlager eines Supermarktes an der Krayer Straße einzubrechen.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte per Videoüberwachung beobachtet, wie zwei Personen sich Zugang zum Gelände des Supermarktes verschafften und die Polizei verständigt.

Als die Beamten kurze Zeit später mitsamt Unterstützung von Diensthundeführern eintrafen, konnten sie vor Ort den 22-Jährigen vorläufig festnehmen. Sein Komplize konnte in unbekannte Richtung fliehen. Am Tatort konnte außerdem typisches Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Unbekannte hatten bereits in den Tagen zuvor versucht, in den Supermarkt bzw. das Außengelände einzubrechen. Ob dies in Zusammenhang mit der aktuellen Tat steht, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls./SyC

