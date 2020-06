Essen: Vorfahrtsberechtigter Motorradfahrer prallt gegen PKW- Polizei sucht weitere Zeugen

Essen (ots) - 45359 E.-Bedingrade: Ein 55-jähriger Kradfahrer prallte am Sonntagmorgen (7. Juni um 10:57 Uhr) an der Kreuzung Schloßstraße/ Reuenberg gegen ein Fahrzeug. Möglicherweise übersah die 23-jährige Autofahrerin den auf Vorfahrtsstraße herannahenden Motorradfahrer und bog auf die Straße ab. Der durch den Aufprall schwerverletzte Mann wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Essener Klinikum gefahren. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 0201-8290 bei der Polizei zu melden. /Peke