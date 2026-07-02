Essen: Vom Stadthafen zum Schrottplatz - Polizei zieht maroden LKW aus dem Verkehr

Folgende zwei Mängel führten dazu, dass der Transporter als verkehrsunischer eingestuft wurde: Die Bremsscheibe vorne links war derart beschädigt, dass sie fast gebrochen wäre. Die Aufhängung der Kardanwelle (Antrieb des Fahrzeuges) war ebenfalls durchrostet und hätte jederzeit abbrechen können (siehe Foto).