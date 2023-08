Essen: Vier Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Notarzteinsatzfahrzeug und Dacia - Zeugen gesucht

45136 E.-Huttrop: Am Montagnachmittag (7. August) kollidierten ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und ein Dacia auf der Kreuzung Rellinghauser Straße / Töpferstraße. Hierbei verletzten sich vier Beteiligte leicht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Gegen 16:15 Uhr fuhr ein NEF der Feuerwehr Essen auf einer Einsatzfahrt über die Töpferstraße in Fahrtrichtung Eleonorastraße. Zeitgleich näherte sich ein weißer Dacia über die Rellinghauser Straße in Fahrtrichtung Weserstraße. Auf der Kreuzung prallte das NEF mit der Front in die linke Seite des Dacia.

Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia so stark beschädigt, dass der Fahrer, ein 56-jähriger Essener, durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Ein Notarzt brachte den 56-Jährigen sowie die beiden weiteren Fahrzeuginsassen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es handelt sich hierbei um eine 47-jährige Essenerin und einen 7-jährigen Jungen. Nach einer ambulanten Behandlung konnten die drei das Krankenhaus wieder verlassen.

Auch der Feuerwehrmann am Steuer des NEF erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Polizei die betroffene Kreuzung und leiteten den Verkehr ab. Hierdurch kam es für mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Sicherung der Unfallspuren erfolgte von Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Essen, wenn Sie Zeuge des Unfalls geworden sind. /Wrk

