Essen: Vier Unbekannte überfallen 16-Jährigen im Park - Zeugen gesucht

45307 E.-Leithe:

Am Donnerstagabend (7. Oktober) gegen 21:40 Uhr wurde ein 16-Jähriger in einem Park an der Ottostraße von vier unbekannten Männern überfallen.

Der Jugendliche befand sich auf dem Gehweg zwischen der Feuerwehr Kray und dem Skaterpark, als vier Unbekannte ihn ansprachen und ihm folgten. Sie hielten ihn fest, forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände und drohten ihm. Nachdem der 16-Jährige ihnen seine Geldbörse und seine Kopfhörer ausgehändigt hatte, floh die Gruppe in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussage waren zwei der Täter etwa 14 bis 15 Jahre alt, die beiden anderen mit 17 bis 18 Jahren etwas älter. Alle vier Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Wenn Sie Angaben zum Tathergang und/oder den mutmaßlichen Tätern machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell