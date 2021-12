Essen: Vier Porsche in vier Wochen - Polizei fahndet mit Foto

45131 E-Rüttenscheid / 45133 E-Bredeney:

In den vergangenen vier Wochen kam es zu vier Komplettentwendungen von Porsche Sportwagen mit einem Gesamtschaden von über 500.000 Euro.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wurde ein weißer Porsche 911 GT3 in Rüttenscheid entwendet. Bereits am Folgetag (1. / 2. November) stahlen Unbekannte einen roten Porsche 911 Targa 4S in Bredeney. Vom 10. November auf den 11. November wurde in Rüttenscheid ein schwarzer Porsche 911 Turbo gestohlen. Ein blauer Porsche 911 Targa 4S wurde vom 24. November auf den 25. November in Essen-Bredeney entwendet.

Während der Porsche GT3 auf der öffentlichen Straße parkte, wurden die anderen drei Autos aus den Tiefgaragen ihrer Besitzer gestohlen. Alle Tatorte liegen im näheren Umkreis der A52 Anschlussstellen E-Haarzopf und E-Rüttenscheid.

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl des blauen Targa 4S fahndet die Polizei öffentlich mit einem Foto des Sportwagens. Hier gelangen Sie zu dem Foto: https://polizei.nrw/fahndung/70237

Ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wenn Sie verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit den Autodiebstählen hatten oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Wenn Sie Besitzer eines solchen hochwertigen Fahrzeuges sind und Ihnen verdächtige Personen im Wohnumfeld auffallen, melden Sie sich bitte ebenfalls umgehend bei Ihrer Polizei. /PaPe

