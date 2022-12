Essen: Vier Männer brechen in Wohnhaus ein - vorläufige Festnahme - Zeugen gesucht

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Sonnnachmittag (18. Dezember) gegen 18:05 Uhr brachen vier Männer in ein Wohnhaus in Borbeck ein. Ein 35-Jähriger (serbisch-kosovarisch) wurde vorläufig festgenommen.

Ein Nachbar beobachtete vier dunkel gekleidete Männer, die gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Straße Rabenhorst eindrangen. Die 86-jährige Bewohnerin befand sich zur Tatzeit zuhause, bemerkte die Einbrecher jedoch nicht. Umso überraschter war sie, als sie kurz darauf auf die herbeigeeilten Polizisten traf.

Die vier Täter flüchteten fußläufig - zwei in unbekannte Richtungen und einer über die Schrebergärten in Richtung Johann-Kruse-Straße. Ein 35-jähriger Bottroper mit serbischer/kosovarischer Staatsangehörigkeit rannte vor den Polizisten weg und konnte auf Höhe der Neuweselstraße / Rieselhof gestoppt und fixiert werden. Bei der Festnahme verletzte sich der mutmaßliche Täter leicht. Er wurde daraufhin durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.

Zur Fahndung nach den drei flüchtigen Tätern wurden ein Diensthund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Absuche verlief allerdings ohne weiteren Erfolg.

Einer der flüchtigen Verdächtigen soll ca. 180-185cm groß, 30-35 Jahre alt und südländischen Phänotyps mit sportlicher Statur sein. Zudem habe er kurze schwarze Haare, eine schwarze Steppjacke, eine blaue Jeans sowie helle Sneaker getragen.

Gegen die teilweise bislang unbekannten Täter wurden die Ermittlungen aufgrund des bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Gegen den 35-Jährigen wird zusätzlich aufgrund des Widerstands gegen die Polizeibeamten ermittelt. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Mutmaßliches Tatwerkzeug sowie ein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

