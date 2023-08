Essen: Vier Männer brechen in Wohnhaus ein - vier vorläufige Festnahmen

45149 E.-Haarzopf: Gestern Abend (19. August) brachen vier Tatverdächtige in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Brönngen" ein. Die Polizei hinderte sie an der Flucht und nahm alle vier vorläufig fest.

Gegen 20:15 Uhr beobachteten Zeugen vier Männer, die augenscheinlich über ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrachen. Kurz darauf kletterten die Personen wieder aus dem Fenster und flüchteten in ein geparktes Fahrzeug. Von dort aus fuhren sie aus dem Sichtbereich der Zeugen.

Als die herbeieilenden Polizisten über den Tommesweg fuhren, kam ihnen ein schwarzer VW Golf entgegen. Da die Zeugen das Kennzeichen richtig notiert hatten, identifizierten die Beamten den Golf zweifelsfrei als das Fluchtfahrzeug und hielten ihn an. In dem Fahrzeug stellten sie vier Männer fest, die ebenfalls auf die Beschreibung passten.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen sowie einen 31-jährigen Serben, einen 24-jährigen Italiener und um einen 30-jährigen Kroaten.

Des Weiteren stellten die Beamten an den Männern sowie im Fahrzeug mutmaßliches Diebesgut fest. Die Wertgegenstände sowie das Fluchtfahrzeug wurden sichergestellt. All vier Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird aufgrund des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. /RB

