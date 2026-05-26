Essen: Vier Lost Placer werden durch Polizeihund gestellt

Gemeinsam mit hinzugezogenen Verstärkungskräften umstellten die Beamten das Gelände und forderten die Personen auf, sich zu erkennen zu geben. Während drei weibliche Personen (33/39/57) sich auf den Boden legten und den Anweisungen der Polizei Folge leisteten, versuchte ein Mann, vor den Beamten wegzurennen. Der Diensthund stellte den 40-Jährigen mit einem Biss in den Arm und verletzte ihn dabei leicht. Eine medizinische Behandlung war allerdings nicht nötig.