Essen: Vier hochmotorisierte Fahrzeuge nach Kraftfahrzeugrennen im Stadtgebiet sichergestellt

45117 E.-Stadtgebiet: Am Wochenende kam es in Essen zu zwei illegalen Kraftfahrzeugrennen. Infolgedessen wurden vier Pkw sichergestellt.

Am Freitag (27. Januar) kurz vor Mitternacht fiel zivilen Beamten ein weißer Mercedes E63 AMG auf, der mit lautem Motorengeräusch und überhöhter Geschwindigkeit auf der Altendorfer Straße in Richtung Limbecker Platz unterwegs war. Er behinderte und provozierte andere Verkehrsteilnehmer, indem er mehrfach stark bremste, dann wieder beschleunigte und dicht auffuhr.

Am Kreisverkehr des Berliner Platzes kam der 22-jährige Fahrer kurz zum Stehen. Dann beschleunigte er so stark, dass das Heck des Daimlers ausbrach und die dortige Mittelinsel nur knapp verfehlte. Danach fuhr er auf ein nahegelegenes Tankstellengelände, wo er durch die Beamten kontrolliert wurde. Der 22-Jährige mit serbischer-kosovarischer Staatsangehörigkeit ist bereits mehrfach polizeilich aufgrund von Verkehrsstraftaten sowie Ordnungswidrigkeiten in Erscheinung getreten, er befindet sich noch in der Probezeit. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des jungen AMG-Fahrers wurden sichergestellt. Am nächsten Abend (28. Januar) gegen 21:50 Uhr fielen einer Zivilstreife drei weitere hochmotorisierte Fahrzeuge auf, die in Richtung Altendorfer Straße unterwegs waren. Dabei handelte es sich um zwei Audi S7 (rot/weiß) sowie einen grünen Mercedes C63 AMG. Diese fuhren im innerstädtischen Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit. An einer Ampel der Kreuzung Altendorfer Straße / Hans-Böckler-Straße hielten die Fahrzeuge neben einem weiteren Audi A7 (schwarz) an, um dann Beschleunigungsrennen durchzuführen. Zusammen fuhren alle vier Autos durch das Essener Stadtgebiet und überschritten mehrfach die Höchstgeschwindigkeit. Zudem kam es zu mehreren Verkehrsverstößen, wie zum Beispiel einer Nötigung, Rotlichtverstößen und weiteren unberechenbaren Gefahrensituationen.

Der rote Audi S7 wurde kurz darauf parkend an der Straße Vierhandbank festgestellt, jedoch war der Fahrer verschwunden. Die Fahrer des weißen Audi S7 und des AMGs hingegen konnten vor Ort kontrolliert werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 32-jährigen Syrer und einen 24-jährigen Türken.

Bisher wurden insgesamt vier Fahrzeuge sowie drei Führerscheine sichergestellt. Gegen die drei bekannten sowie unbekannten Fahrer wird unter anderem aufgrund des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. /RB

