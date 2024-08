Essen: Vier Brände in einer Nacht - Zeugen gesucht

45144 E.-Frohnhausen/ 45143 E.-Altendorf: In der Nacht zum heutigen Dienstag (27. August) kam es in den Stadtteilen Frohnhausen und Altendorf zu mehreren Bränden. Dabei kam es unter anderem durch einen Sperrmüllbrand und einen Brand einer leerstehenden Apotheke zu Gebäudeschäden. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:40 Uhr meldete eine Zeugin, die an einem Altpapiercontainer an der Nöggerathstraße vorbeifuhr, dass Flammen aus dem Container schlagen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Kurze Zeit später, gegen 01:20 Uhr meldete eine Bewohnerin einen Sperrmüllbrand unmittelbar an der Berliner Straße. Dieser drohte, auf ein Wohnhaus überzuschlagen. Die Bewohner des Hauses standen bei Eintreffen der Beamten bereits auf der Straße und löschten den Brand mit einem Handfeuerlöscher. Die Feuerwehr übernahm die abschließende Brandbekämpfung. Zwei leicht verletzte Personen (m/31, m/20) wurden durch die Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt und anschließend entlassen. Auf Grund der Hitzeentwicklung wurden zwei geparkte Autos beschädigt.

Um 01:45 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehr einen Sperrmüllbrand an der Siemensstraße. Das Feuer breitete sich in eine leerstehende Apotheke im Erdgeschoss aus und verursachte einen Gebäudeschaden. Hier konnten sich ebenfalls die Bewohner rechtzeitig unversehrt aus dem Haus auf die Straße begeben und nach einer Brandbekämpfung durch die Feuerwehr ihre Wohnungen wieder betreten. Ein am Fahrbahnrand geparktes Auto wies nach dem Brand Beschädigungen auf.

An der Römerstraße konnten die Beamten, die sich in eine Fahndung nach einem möglichen Täter der Brandserie begaben, gegen 02:30 Uhr einen abgebrannten Bürostuhl feststellen.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung nach einem unbekannten Täter, der sich möglichenfalls für die Brandserie in der vergangenen Nacht verantworten muss.

Die Polizei Essen ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich für Hinweise telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./ViV

