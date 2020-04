Essen: Versuchter Überfall auf Taxi - Fahrer gibt Gas - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45143 E-Altendorf: Ein Räuber versuchte Montagabend (6. April), im Essener Stadtteil Altendorf, einen Taxifahrer zu überfallen. Der Fahrer gab Gas und entkam. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:10 Uhr bestellte ein Unbekannter ein Taxi zur Heinrich-Strunk-Straße. Als der 59 Jahre alte Taxifahrer eintraf, schlug der angebliche Fahrgast auf den Angestellten ein. Er versuchte, die Tageseinnahmen von außen an sich zu reißen. Der Fahrer drückte auf das Gaspedal und entkam dem Kriminellen, ohne dass dieser Beute machte. Der Straßenräuber flüchtete in Richtung der Gesamtschule. Die Kriminalpolizei prüft, ob der Flüchtige eventuell für weitere Raubüberfälle in Frage kommt. Der Täter soll mit Akzent gesprochen haben. Er ist 1,7 bis 18 Meter groß und war dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.