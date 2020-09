Essen: Versuchter Raub mit Schusswaffe auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Zwei maskierte Täter versuchten am Sonntagabend (27.September) unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Spielhalle an dem Kaiser-Wilhelm-Platz auszurauben. Gegen 23 Uhr betraten zwei maskierte Männer die Spielhalle. Als die Mitarbeiterin (41) die Männer und die Bewaffnung sah, schrie sie auf, löste einen Alarm aus und zog sich aus dem Thekenbereich zurück. Nach einigen Minuten kehrte die 41-Jährige zurück- die mutmaßlichen Räuber waren bereits verschwunden. Die Männer waren beide schwarz gekleidet und vermutlich mit Sturmhauben maskiert, sodass nur die Augen zu erkennen waren. Einer war zirka 185cm, der andere 170cm groß. Der kleinere Tatverdächtige hatte eine korpulente Statur. Sie haben miteinander vermutlich arabisch gesprochen. Eine Person war offenbar mit einer Pistole bewaffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben beide Täter den Kassenbereich durchsucht, jedoch keine Beute gemacht. Die Kriminalpolizei rückte aus und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern, deren Fluchtfahrzeug oder Fluchtrichtung geben können. Hinweise nimmt das Raubdezernat unter der 0201/829-0 entgegen. /JH