Essen: Versuchter Raub in Rüttenscheid - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Am Mittwochnachmittag (28.07.2021) gegen 15:45 Uhr stieg eine 85-Jährige an der U-Bahnhaltestelle Martinstraße aus der U11 (Fahrtrichtung Messe Essen). Zwei unbekannte Männer folgten ihr bis zum Aufzug. Als sich die Tür öffnete, stieg einer der beiden in den Aufzug während der andere hinter ihr stand. Daraufhin entschied sich die Seniorin die Rolltreppe zu nehmen. Als sie diese betreten wollte, schubste sie einer der beiden unbekannten Täter und öffnete ihren Rucksack. Da sich im Rucksack keine Wertsachen befanden, ließen sie von ihr ab und gingen zurück Richtung Bahnsteig. Die Seniorin blieb unverletzt.