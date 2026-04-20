Essen: Versuchter Raub auf Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Die 81-jährige Essenerin ging gegen 13 Uhr auf der Westbergstraße in Richtung Schonnebeckhöfe. Es hielt ein dunkler, mit zwei Männern besetzter PKW neben ihr. Der Mann auf dem Beifahrersitz fragte die Seniorin nach dem Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus. Sie beschrieb den beiden die Route, als der Beifahrer plötzlich ausstieg und der Essenerin ihre Goldkette vom Hals riss. Die rüstige Dame konnte dem Mann die Kette zurück entreißen. Das Duo flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Schonnebeckhöfe. Die 81-Jährige blieb unverletzt.