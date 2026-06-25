Essen: Versuchter Raub auf Essener - Polizei sucht Zeugen

Der Essener beschreibt die Männer als ca. 20-30 Jahre alt. Alle vier seien afrikanischer Herkunft und haben Englisch gesprochen. Der erste Täter sei etwa 1,90m groß, dünn und dunkel gekleidet gewesen. Der zweite Täter sei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen, trug dazu aber eine pinke Cap, mutmaßlich der Marke Gucci. Der dritte habe eine Trainingsjacke der Marke Nike getragen und längere Zöpfe gehabt. Zum vierten Täter kann lediglich gesagt werden, dass er ebenfalls dunkel gekleidet war.