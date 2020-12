Essen: Versuchter Einbruch in Restaurant - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am 20. August gegen 19.30 Uhr bemerkte eine 66 Jahre alte Restaurantmitarbeiterin, dass zwei ihr unbekannte Personen sich in einem gesperrten Innenbereich des Restaurants aufhielten. Wir berichteten am 25. Oktober (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4743740).