Essen: Verstärkt Angriffe auf Rettungskräfte, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeamte

Am späten Freitagnachmittag (17. April, gegen 17.45 Uhr) befanden sich Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeamte auf gemeinsamer Streife am Pferdemarkt/Viehofer Platz. Als sie auf einen Mann trafen, der auf einem Kinderspielplatz Bier trank und rauchte, baten sie ihn, das zu unterlassen. Ein 40-jähriger Mann (deutsch) trat unvermittelt heran und beschimpfte die Einsatzkräfte laut, sie sollten lieber gegen die illegalen Müllhalden in seinem Wohnviertel vorgehen. Weil der Mann uneinsichtig war und die Maßnahmen störte, wurde er gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen. Stattdessen rief der Mann laut "Nazi" in Richtung des Beamten, woraufhin er diesem seine Personalien geben sollte. Der 40-Jährige lief weg, stolperte und fiel. Weil er aufgebracht war und wegrennen wollte, fesselten ihn die Einsatzkräfte schließlich für kurze Zeit, bis er sich beruhigt hatte. Nachdem seine Personalien aufgenommen waren und man ihm den Hinweis gegeben hatte, dass er Vermüllungen über die "Mängelmelder App" melden könnte, konnte der Mann gehen.