Essen: Versammlungen verliefen mit etwa 4.000 Teilnehmern friedlich

45128 E.-Südviertel: Insgesamt fünf Versammlungen begleitete und schützte die Essener Polizei seit dem heutigen Nachmittag in der Essener Innenstadt und dem Südviertel. Gegen einen Bürgerdialog, den die AfD Bundestagsfraktion in der Philharmonie durchführte, demonstrierten zwei Aufzüge vom Hirschlandplatz und der Altenessener Straße sowie drei Kundgebungen im Nahbereich des Veranstaltungsortes. Nach Schätzungen der Polizei nahmen an den friedlichen Versammlungen in der Spitze etwa 4.000 Personen teil. Es kam dabei zu keinen nennenswerten Vorfällen. Gegen 22:30 Uhr waren alle Versammlungen beendet. Der Polizei wurde bekannt, dass der Bürgerdialog mehrfach durch akustische Alarmsignale gestört wurde, jedoch kurze Zeit später fortgesetzt werden konnte. Das Sicherheitspersonal des Veranstalters verwies daraufhin mehrere Personen der Veranstaltung. In einigen Fällen musste die Polizei zur Durchsetzung des Hausrechts außerhalb des Saals einschreiten. Darüber hinaus wurden zwei Körperverletzungsdelikte bekannt, die von der Polizei aufgenommen wurden. Weiterhin erstatteten die Beamten zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung. / TW

