Essen: Versammlung zur aktuellen Lage in Syrien - Etwa 11.000 Teilnehmer in der Innenstadt

Am heutigen Sonntag (8. Dezember) fand eine Versammlung zur aktuellen Lage in Syrien statt, die zuvor von einer Privatperson beim Polizeipräsidium Essen mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 300 angezeigt wurde. Am Versammlungsort, dem Jakob-Funke-Platz, erschienen jedoch in der Spitze etwa 11.000 Teilnehmer. Die Versammlungsteilnehmenden zeigten sich emotional und ausgelassen, verhielten sich aber weit überwiegend friedlich.

Ab dem frühen Nachmittag erreichten tausende Teilnehmer die Essener Innenstadt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und zahlreichen Staus. Die Polizei versuchte immer wieder die Beeinträchtigungen der Bevölkerung zu minimieren und setzte dabei eine Vielzahl von Kräften und sogar einen Hubschrauber ein. Vereinzelt kam es zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, z. B. durch das Abbrennen von Pyrotechnik und der Abgabe von Schreckschüssen.

Auch die Abreise von Fans nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen 1860 München war durch die Verkehrssituation in der Innenstadt beeinträchtigt. Da die Shuttlebusse den Essener Hauptbahnhof nicht anfahren konnten, wurden die Fans zu umliegenden Bahnhöfen gebracht.

Die Versammlung endete gegen 18:00 Uhr nach aktuellem Kenntnisstand ohne wesentliche Vorkommnisse./SoKo

