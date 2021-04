Essen: Versammlung in Form eines Autokorsos verlief störungsfrei

Essen (ots) - 45329 E-Karnap: Gegen 19:00 Uhr startete vom Parkplatz am Emscherpark im Ortsteil Karnap ein von einer Privatperson als Versammlung angemeldeter Autokorso mit insgesamt 56 PKW zum Thema "Ich lasse mich nicht impfen!". Über eine Strecke von etwa 18 km fuhren die Fahrzeuge durch das Essener Stadtgebiet und beendeten den Autokorso wieder am Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief störungsfrei und wurde um 20:40 Uhr beendet. Die Versammlung wurde von Polizeikräften begleitet, die den fließenden Verkehr an Kreuzungen und Einmündungen kurz anhalten mussten. Insgesamt blieben die Verkehrsstörungen gering. /TW