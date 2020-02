Essen: Versammlung in der Essener Innenstadt - Verkehrsstörungen sind möglich

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Für kommenden Sonntag, 01.03.2020, meldete eine Privatperson mit rechtspolitischem Hintergrund in der Essener Innenstadt eine Versammlung an, die in den Nachmittagsstunden stattfinden wird. Da die Versammlung in Form eines Aufzuges durchgeführt wird, kann es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrsraumes kommen. Polizeiliche Einsatzkräfte werden die Versammlung begleiten und alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit treffen.