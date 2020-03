Essen: Versammlung in der Essener Innenstadt - 1. Folgemeldung - Zwei demonstrative Aktionen verliefen ohne besondere

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Für den heutigen Sonntag, 01. März, meldete eine Privatperson mit rechtspolitischem Hintergrund in der Essener Innenstadt eine Versammlung an, die in den Nachmittagsstunden stattgefunden hat. Wir berichteten darüber am Samstag, 29. Februar. Die angemeldete Versammlung wurde am heutigen Tag 01. März in der Essener Innenstadt durchgeführt. Zusätzlich wurde eine spontane Gegenveranstaltung bei der Polizei angemeldet, die auf dem Willy-Brandt-Platz stattfand. Während des Aufzuges kam es kurzzeitig zu Straßensperrungen und Verkehrsstörungen auf der Straße "Schützenbahn". Beide angemeldeten Versammlungen verliefen störungsfrei.