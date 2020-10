Essen: Vermutlich Rotlicht übersehen - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall - Weitere Zeugen gesucht

Der 50-jährige Fahrer eines weißen VW-Kleintransporters befuhr den Schuirweg in Richtung A52 und wollte an der Meisenburgstraße nach links in Richtung Kettwig abbiegen. Dort stieß er mit der 20-jährigen Fahrerin eines schwarzen VW Polo zusammen. Diese wiederum wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert und stieß mit der hinter ihr befindlichen 46 Jahre alten Fahrerin eines weißen Ford Edge zusammen.

Die 20-Jährige Polo-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, der 50-jährige VW-Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen sagten aus, der Fahrer des Kleintransporters habe ein Rotlicht missachtet, das Verkehrskommissariat ermittelt. Weitere Zeugenhinweise werden unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

