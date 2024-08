Essen: Vermisster Mann leblos aus der Ruhr geborgen

45276 E.-Steele: Seit Montagabend (5.August) galt ein 42-Jähriger als vermisst, nachdem er gegen 18 Uhr zum Schwimmen in die Ruhr ging. Gestern Nachmittag konnte der 42-Jährige nur noch leblos geborgen werden.

Der 42-jährige Essener hielt sich Montagabend mit Freunden am Ufer der Ruhr auf. In der Nähe des Freibads in Steele, beabsichtigte der 42-Jährige in der Ruhr schwimmen zu gehen. Kurze Zeit später konnte man den Essener nicht mehr an der Wasseroberfläche erblicken.

Unter Beteiligung der Feuerwehr suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mann. Mit Booten, einer Drohne, Tauchern und einem Polizeihubschrauber liefen die Suchmaßnahmen bis in den späten Abend hinein. Die Suchmaßnahmen wurden auch an den Folgetagen unter anderem unter Einsatz eines Spürhundes fortgesetzt, die hingegen ohne Erfolg verliefen.

Gestern Nachmittag (8. August gegen 16 Uhr) meldete ein Techniker des Stauwehres eine leblose Person im Wasser. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei der verstorbenen Person um den Vermissten von Montagabend handelt.

Die Todesursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen./ViV

