Essen: Vermisste Rita V. tot aufgefunden - Derzeit kein Hinweis auf Fremdverschulden

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Seit über einem Monat suchte die Polizei nach der vermissten Rita V. aus Essen Horst. Frau V. verließ am Sonntag, 5. Januar gegen 18 Uhr ein Seniorenstift auf der Dahlhauser Straße und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Trotz intensiver Suche in den folgenden Tagen, bei denen neben einem Spürhund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte Frau V. nicht aufgefunden werden. Gestern Nachmittag (6. Januar, kurz vor 17 Uhr) entdeckte ein Passant in einem Waldstück an der Ruhr, abseits von einem Wanderweg, eine leblose Person, bei der es sich um die Vermisste handelt. Die Fahndung kann daher eingestellt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Essen bittet, das Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. (ChWi)