Essen: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - Fahndungsrücknahme

45144 E-Frohnhausen: Wie Mittwoch (25. März) berichtet, suchte die Polizei nach einer 15-jährigen Essenerin, die seit Dienstagabend (24. März) nicht mehr nach Hause gekommen war. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6243288
Die 15-Jährige konnte wohlbehalten am Essener Hauptbahnhof angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die Fahndungsfotos nicht weiter zu verwenden. /aro
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell