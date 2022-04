Essen: Vermeintliches Pärchen entwendet Arbeitshandy im Drogeriemarkt - FOTOFAHNDUNG

45143 E.-Westviertel: Am 29.November betraten eine weibliche und eine männliche Person mit einem Kleinkind einen Drogeriemarkt an der Haedenkampstraße. Gegen 10:15 Uhr erblickte die unbekannte weibliche Person ein Arbeitshandy einer Mitarbeiterin, welches sie zuvor in einem Regal abgelegt und dort vergessen hatte.

Die Unbekannte nahm das schwarze Samsung Galaxy A52 aus dem Regal und gab es ihrem männlichen Begleiter. Er verstaute das Handy daraufhin in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers. Anschließend verließen beide Personen den Drogeriemarkt.

Bilder der beiden Unbekannten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/78099

Melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen, wenn Sie Angaben zu dem Aufenthaltsort oder Angaben zu der Identität der Personen machen können, unter 0201/829-0./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell