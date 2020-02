Essen: Vermeintlicher Ebay-Käufer entpuppt sich als Handyräuber - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger von der EG Jugend

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat am Freitagmittag (7. Februar) gegen 14:05 Uhr das Smartphone eines 22-Jährigen in der Rathenaustraße geraubt - wir berichteten am 10. Februar. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4516625.)