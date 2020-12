Essen: Vermeintlicher Bankmitarbeiter erfragt PIN und räumt Bankkonto - Achtung Betrüger sind unterwegs!

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter erfragte telefonisch Anfang Dezember die Geheimnummer des Kontos einer Seniorin und räumte daraufhin das Bankkonto. Am 07. Dezember wurde die Seniorin von ihrer Bank kontaktiert, dass diverse unerlaubte Transaktionen auf ihrem Konto festgestellt wurden. Mehrere Überweisungen wurden an eine weibliche Person vorgenommen. Insgesamt entstand ein fünfstelliger Vermögensschaden. Zuvor wurde die Seniorin von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen, der ihre Geheimnummer erfragte, um ihr die Kontoänderung für das Jahr 2021 mitzuteilen. Die Polizei weist nochmal eindringlich darauf hin, dass Betrüger unterwegs sind! Geben Sie per Telefon niemals persönliche Daten, wie beispielsweise die PIN, preis. Seriöse Banken kündigen Ihren Anruf in der Regel vorher an oder Sie werden gebeten sich persönlich an ihre Bankfiliale zu wenden. Seien Sie vor allem bei fremden Personen am Telefon äußerst misstrauisch! /JH