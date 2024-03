Essen: Vermeintliche Telekom-Mitarbeiter erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag - Zeugenaufruf

45136 E.-Bergerhausen: Am Dienstagnachmittag (26. März) erbeuteten ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau, unter dem Vorwand Telekom-Mitarbeiter zu sein, einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau in der Straße "Am Krausen Bäumchen" bei einer 81-jährigen Essenerin. Sie gaben vor von der Telekom zu sein und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung der alten Dame. Die unbekannte Frau ging mit der Rentnerin zu dem Fernseher und lenkte sie ab. Währenddessen durchsuchte der Mann die Wohnung. Aus einer Schublade entwendete er dann Briefumschläge mit Bargeld. Erst nachdem die Betrüger die Wohnung verlassen hatten, merkte die alte Dame, dass sie bestohlen wurde.

Die Frau soll ca. 30 Jahre alt und ca. 165 cm groß mit dunklem langem Haar sein. Sie habe einen blauen Blazer und einen grünen Mundschutz getragen.

Der Mann sei ca. 40-50 Jahre alt gewesen und habe ebenfalls einen grünen Mundschutz sowie dunkle Kleidung getragen.

Sollten Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder gegen 15:00 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich "Am Krausen Bäumchen" beobachtet haben, melden Sie sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell