Essen: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und E-Scooter-Fahrer: Polizei sucht Zeugen

Gegen 18:53 Uhr ging die 51-jährige Essenerin auf der Seumannstraße in Richtung Karolingerstraße. Sie lief auf der rechten Gehwegseite von der Altenessener Straße kommend. Die Essenerin wollte in die Karolingerstraße abbiegen, als plötzlich ein E-Scooter-Fahrer um die Ecke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Die 51-Jährige bat den jungen Fahrer noch, die Polizei zu rufen. Dieser jedoch stellte den Leih-Roller am Unfallort ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Altenessener Straße.