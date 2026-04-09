Essen: Verkehrsunfall nach möglichem Kfz-Rennen - Polizei sucht Zeugen

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 19-Jährige aus Mülheim an der Ruhr mit ihrem Mercedes und zwei Beifahrerinnen (17 und 20 Jahre alt) auf der Altendorfer Straße in Richtung Altendorf. An einer Ampel an der Hans-Böckler-Straße hielt neben ihnen ein 20-Jähriger aus Essen mit seinem Golf. Als die Ampel grün zeigte und die 19-Jährige losfuhr, blieb der Golffahrer zunächst weiterhin stehen. Sodann sei der Essener mit überhöhter Geschwindigkeit gefolgt. In Höhe der Kreuzung zur Thyssen-Krupp Allee fuhr der Golf auf den Mercedes auf. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.