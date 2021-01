Essen: Verkehrsunfall mit vier Verletzten an großer Kreuzung

Die 43-jährige Fahrerin eines schwarzen VWs befuhr den Berthold-Beitz-Boulevard in Richtung Pferdebahnstraße und stieß an der Kreuzung mit dem 29-jährigen Fahrer eines schwarzen BMW zusammen, der auf der Bottroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 29-Jährige sowie die 43-Jährige und ihre Beifahrer im schwarzen VW (w24/w32) wurden dabei verletzt. Alle Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Berthold-Beitz-Boulevard sowie die Bottroper Straße in Richtung Innenstadt wurden für Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehr an der Kreuzung wird aktuell über eine Baustellenampel geregelt, die zum Zeitpunkt des Unfalls aber ausgefallen war - weshalb die Vorfahrt über Verkehrszeichen geregelt wurde./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell