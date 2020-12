Essen: Verkehrsunfall mit Verletzten - B224 kurzzeitig gesperrt

Essen (ots) - 45141 E-Nordviertel: Gestern gegen 16:30 Uhr (09. Dezember) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gladbecker Straße in Höhe des Kirmesplatzes. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B224 in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Ein 83-jähriger VW-Fahrer wollte von der Gladbecker Straße nach links in die Straße Altenbergmühle biegen. Hierbei missachtete er den Vorrang von zwei Fahrzeugen, die die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt befuhren. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verletzte sich der 83-Jährige schwer und ein 30-jähriger Mercedesfahrer leicht. Sie wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Ein 56-jähriger Skodafahrer blieb unverletzt. Der VW Polo und der Skoda Karoq mussten abgeschleppt werden. /PaPe