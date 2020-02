Essen: Verkehrsunfall in einer Kreuzung - Alle Beteiligten behaupten bei "Grün" gefahren zu sein - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45128 E.-Rüttenscheid: An der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Eleonorastraße kam es am 22. Januar gegen 06.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Beide Beteiligten aus kreuzenden Richtungen behaupten bei Grünlicht gefahren zu sein. Ein 30 Jahre alter Peugeot-Fahrer fuhr auf der Müller-Breslau-Straße in Fahrtrichtung Bergerhausen. Vor ihm fuhr ein weiteres Auto. An der Kreuzung fuhr der 30-Jährige nach eigenen Angaben hinter dem anderen Auto bei "Grün" hinterher. Der 59-jährige Mazda-Fahrer fuhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung A52. Die Ampel zeigte Grünlicht, woraufhin er die Kreuzung passierte, so der 59-Jährige. Eine Störung der dortigen Ampel konnten die eingesetzten Beamten an der Unfallörtlichkeit ausschließen. Da nicht beide Unfallbeteiligten "grün" gehabt haben können, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die konkrete Hinweise zur Ampelschaltung oder zu dem Verkehrsunfall geben können. Insbesondere das Fahrzeug, das womöglich vor dem schwarzen Peugeot gefahren ist, wird gebeten sich bei dem Verkehrsunfallaufnahmeteam unter der 0201/829-0 zu melden. /JH