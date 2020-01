Essen: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht heute Morgen - Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen/Nord: Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der Wilhelm-Nieswand-Allee, Ecke Karlstraße, bei dem ein 12-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde, ermittelt nun das Verkehrskommissariat. Gegen 7:48 Uhr hielten Passanten einen zufällig auf der Wilhelm-Nieswand-Alle fahrenden Streifenwagen an und machten die Beamten auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Demnach soll ein Mädchen beim Überqueren der Straße durch einen LKW erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden sein. Daraufhin flüchtete der Fahrzeugführer. Passanten hatten sich bereits um das Mädchen gekümmert, als der Streifenwagen die Kreuzung passierte. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und informierten Rettungskräfte sowie die Einsatzleitstelle, die augenblicklich mehrere Streifen zur Fahndung nach Altenessen schickte. Das Fahrzeug konnte nicht angetroffen, aber durch die Zeugen detailliert beschrieben werden. Die Ermittlungen dauern an. Das Mädchen wurde durch Rettungskräfte in ein Essener Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verbleiben wird. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat und benötigt zur Unfallrekonstruktion weitere Angaben zum Unfallhergang. Wer hat den Unfall beobachtet und kann etwas zur Laufrichtung des Mädchens oder zur Ampelschaltung sagen. Wer hat den LKW beobachtet? Zeugen können sich unter der Rufnummer 0201/829-0 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 3 verbinden lassen. (ChWi)