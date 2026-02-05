Essen: Verkehrsdienst beweist guten Riecher - LKW mit 27 Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Gegen 15:30 Uhr hielten die Beamten den 22-jährigen LKW-Fahrer an. Bereits die Hecktür machte keinen guten Eindruck. Wie auf dem Foto erkennbar hatte der Rost schon vor geraumer Zeit erfolgreich sein Werk begonnen. Auch die Schraube der Anhängerkupplung und die Frontachse waren durchgerostet. Bei einem möglichen Bruch der Achse hätte der Laster nicht mehr kontrolliert gesteuert werden können, was mit einer erheblichen Unfallgefahr verbunden ist.