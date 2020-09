Essen: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall - Fahrer auf Bewährung, ohne Führerschein und mutmaßlich unter

Gegen 01:30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Teilungsweg eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Statt der Aufforderung anzuhalten nachzukommen, beschleunigte der 23-jährige Fahrer seinen Pkw und flüchtete durch das Stadtgebiet bis zum AK Essen-Nord. Hier fuhr er auf die Autobahn und setzte seine Flucht auf der A42 in Richtung Dortmund fort.

An der Ausfahrt Gelsenkirchen-Heßler wollte der Seat Fahrer die Autobahn wieder verlassen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Ausfahrt. In der Kurve verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanke. Als der Seat einige Meter später aufgrund der Schäden zum Stehen kam, kontrollierten die Beamten den Fahrer, sowie einen 24-jährigen Beifahrer.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer aktuell unter Bewährung steht, keinen Führerschein hat und vermutlich und dem Einfluss von Drogen stand. Der Seat Toledo war nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Weitere Kennzeichen und eine geringe Menge Betäubungsmittel konnten im Fahrzeug sichergestellt werden.

Bei der Verfolgungsfahrt wurde ebenfalls ein Streifenwagen beschädigt.

Während der Fahrer vorläufig festgenommen wurde, durfte der Beifahrer die Polizeiwache wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. /PaPe

