Essen: Verfolgungsfahrt endet in Potpourri an Strafanzeigen: Mann flüchtet nicht ohne Grund - Polizei Essen sucht

Die Flucht des Mannes führte durch mehrere Straßen, unter anderem die Geißler- und Siemensstraße sowie in die Heinrich-Strunk-Straße. Dort nutzte der 34-Jährige einen Fußweg, um aus der Sackgasse zu kommen. So landete er schließlich auf dem Gelände einer dortigen Schule. Ein Mann musste mit seinem Kind zur Seite springen, um auch hier einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Flucht des Fordfahrers endete schließlich in einer weiteren Sackgasse außerhalb des Schulgeländes.