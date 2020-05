Essen: Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz auf der Norbertstraße aus

Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: In einem Firmengebäude auf der Norbertstraße meldeten Mitarbeiter heute Vormittag (27. Mai) gegen 9.30 Uhr der Polizei, dass sie ein verdächtiges Paket aufgefunden haben. Aus dem Paket sollen Batterien und Drähte sichtbar gewesen sein. Da die Polizei zu Beginn des Einsatzes eine von dem verdächtigen Gegenstand ausgehende Gefahr nicht ausschließen konnte, wurde die Norbertstraße zwischen der Alfredstraße und der Autobahnauffahrt A52 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Außerdem wurden Teilbereiche der Firma evakuiert. Ein Entschärfter vom Landeskriminalamt wurde angefordert, der bereits nach kurzer Zeit eine Gefahr ausschließen konnte. Das Paket sollte vermutlich den Anschein erwecken, dass es sich um einen Sprengsatz handeln könnte. Die die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens. Der Staatsschutz ist bereits eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an. /JH