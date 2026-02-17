Essen: Verdächtige nach Mülltonnenbrand geschnappt

45139 E.-Ostviertel: Die Polizei hat am Samstag, 14. Februar, zwei Jugendliche erwischt, die verdächtigt werden, in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ostviertel mehrere Müllcontainer angezündet zu haben. Gegen 23:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Restmülltonne an der Burggrafenstraße gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich zwei Jugendliche zuvor an der Mülltonne aufhielten und dann wegrannten - kurz darauf stand die Tonne in Flammen. Die alarmierte Polizei begann sofort mit der Suche nach den Verdächtigen und traf in unmittelbarer Nähe zum Brandort auf zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle. Die beiden 16-jährigen Deutschen aus Essen verhielten sich verdächtig, machten unglaubwürdige Aussagen, einer war verschwitzt. Bei den Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass die Jugendlichen nicht nur für den Brand an der Burggrafenstraße, sondern auch für einen weiteren Brand an der Ecke Rauterstraße/Ziegelstraße verantwortlich waren. Dort brannte gegen 22 Uhr ein Container für Altpapier. Die beiden Jugendlichen wurden mit zur Wache genommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend mussten ihre Erziehungsberichtigten sie abholen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. /bw