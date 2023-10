Essen: Vater und Sohn von Unbekannten zusammengeschlagen - Mordkommission ermittelt - Zeugen gesucht

45139 E.-Südostviertel:

Am 9. Oktober gegen 22 Uhr war ein 41-jähriger Essener mit seinem Sohn (12) zu Fuß in der Gerhard-Stötzel-Straße unterwegs. Auf Höhe eines Kiosks liefen zwei Unbekannte auf den Vater zu und schlugen auf ihn ein. Als er zu Boden ging, griffen die Unbekannten auch den 12-Jährigen mit weiteren Schlägen an. Als auch er am Boden lag, flüchteten die beiden Unbekannten in einem SUV.

Vater und Sohn wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen führten weitere Erkenntnisse zum Tathergang dazu, dass die Staatsanwalt Essen den Sachverhalt als versuchten Totschlag einstuft. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht nach Zeugen.

Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 25-35 Jahre alt - Südländisches Erscheinungsbild - Schwarze Haare mit einer kahlen Stelle an der Kopfrückseite - Auffälliger langer schwarzer Bart bis zur Brust - Schwarze Kleidung

Wenn Sie Hinweise zu den beiden Männern geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell