Essen: Vater stirbt nach Auseinandersetzung mit Sohn
© chalabala - stock.adobe.com
Im benachbarten Essen ist ein Vater nach einer Auseinandersetzung mit seinem 30-jährigen Sohn gestorben. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und untersucht den Vorfall. 

Veröffentlicht: Freitag, 20.02.2026 15:16

In der Nacht vom vergangenen Dienstag (17.02.) verstarb ein 60-jähriger Mann aus zunächst unklarer Ursache. Eine Obduktion stellte schließlich mehrere Verletzungen fest, an denen der Mann starb. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Verletzungen von einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Sohn stammen. Diese fand am Montag (16.02.) statt. Der 30-jährige wurde am Mittwoch (18.02.) festgenommen und am nächsten Tag unter Auflagen wieder freigelassen. Nun wird weiter ermittelt. 

