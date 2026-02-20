Essen: Vater stirbt nach Auseinandersetzung mit Sohn

In der Nacht vom vergangenen Dienstag (17.02.) verstarb ein 60-jähriger Mann aus zunächst unklarer Ursache. Eine Obduktion stellte schließlich mehrere Verletzungen fest, an denen der Mann starb. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Verletzungen von einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Sohn stammen. Diese fand am Montag (16.02.) statt. Der 30-jährige wurde am Mittwoch (18.02.) festgenommen und am nächsten Tag unter Auflagen wieder freigelassen. Nun wird weiter ermittelt.