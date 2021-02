Essen: Vandalen beschädigen und beschmutzen zum wiederholten Male die Besuchertoiletten am Friedhof Werden II - Polizei

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Wiederholt meldete die Friedhofsverwaltung Werden Vandalismusschäden an den öffentlich zugänglichen Toiletten des Friedhofgeländes am Heskämpchen. Diese sind 24 Stunden frei begehbar. Nach Angaben der Friedhofsverwaltung muss es in der Nacht von Freitag, 15. Januar auf Samstag, 16. Januar zu den Beschädigungen gekommen sein.