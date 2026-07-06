Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst

Seit dem 7. Mai dieses Jahres wird die 15-jährige Zarah A. vermisst.
Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste möglicherweise in Essen aufhalten.
Die Pressemeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814
Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
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