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Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst
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Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 06.07.2026 12:55

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Seit dem 7. Mai dieses Jahres wird die 15-jährige Zarah A. vermisst.

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Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste möglicherweise in Essen aufhalten.

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Die Pressemeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:

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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814

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Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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