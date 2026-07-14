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Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst - 1.
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Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst - 1.

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 14.07.2026 12:15

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Mit einem Foto suchte die Polizei nach der 15-jährigen Zarah A., die seit dem 7. Mai vermisst war.

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Die Ursprungsmeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:

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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814

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Die 15-Jährige konnte wohlbehalten in Essen angetroffen werden.

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Die Fahndungsrücknahme der Polizei Hagen finden Sie hier:

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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6314297

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Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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