Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst - 1.

Mit einem Foto suchte die Polizei nach der 15-jährigen Zarah A., die seit dem 7. Mai vermisst war.
Die Ursprungsmeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814
Die 15-Jährige konnte wohlbehalten in Essen angetroffen werden.
Die Fahndungsrücknahme der Polizei Hagen finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6314297
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
Rückfragen bitte an:
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