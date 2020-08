Essen: Unfallzeuge mit internationalem Haftbefehl gesucht - Polizeibeamte und Festnahme durch Unfallbeteiligtem

Essen (ots) - 45329 E.-Karnap: Nach einem Verkehrsunfall auf dem Großweldweg, Ecke Mannesstraße Freitagabend (14. August), bei dem es zu einem leichten Sachschadenunfall gekommen war, stellten die Beamten bei einem Unfallzeugen im Rahmen der Personalienüberprüfung fest, dass dieser mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 20:35 Uhr meldete sich einer der Beteiligten beim Notruf und bat um die Aufnahme des Unfalls durch die Polizei. Während der Überprüfung der Personalien eines Beifahrers (21) stellten die Beamten fest, dass dieser wegen eines internationalen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Als die Beamten dem Oberhausener mitteilten, dass sie ihn nun mit zur Wache nehmen müssten, nahm er Reißaus und flüchtete über die Hattramstraße in Richtung Bertramstraße. Die Beamten versuchten den Mann zu stoppen. Den Moment, als der Betroffene kurz stehen blieb, wollten die Polizisten nutzen, um ihn festzunehmen. Dabei konnte er sich jedoch erneut losreißen und erst auf Höhe der Kreuzung Spakenbroich durch den Einsatz von Reizgas gestoppt werden. Der 21-Jährige wurde nun endgültig festgenommen. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Der Unfallfahrer, ein 26-jähriger Essener, war den Beamten hinterhergeeilt, holte daraufhin sein Mobiltelefon heraus und filmte den am Boden liegenden Festgenommenen sowie die Polizisten. Dabei rückte er immer näher an die Beamten heran, provozierte sie mit Nahaufnahmen ihrer Gesichter und beleidigte eine Polizistin auf arabischer Sprache als "Nutte". Das Mobiltelefon wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der 21-Jährige wurde aufgrund seines Haftbefehls wegen schweren Raub festgenommen. (ChWi)